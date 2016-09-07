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Источник: РИА Новости
08:16, 07 Сентября 2016 Версия для печати

МВД опровергло отключение "ошибающихся" камер на дорогах Москвы

В столичном МВД опровергли сообщения о том, что больше ста дорожных фото- и видеофиксаторов были отключены.

Напомним, Sobesednik.ru писал, что москвича оштрафовали за нарушение, совершенное впереди ехавшим водителем.

В МВД Москвы сообщили, что все средства фото- и видеофиксации нарушений «Стрелка-Плюс» работают в штатном режиме. При этом в пресс-службе МВД отметили, что процент ошибочных постановлений составляет всего 0,001, но и по этим случаям будет проведена проверка сбоев. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 7 сентября.

«Все комплексы фотовидеофиксации в Москве работают бесперебойно, отключение камер не производилось. Камеры прошли сертификацию и фиксируют те нарушения, которые определены законодательной базой», – рассказали в ведомстве. Источник также отметил, что в столичном управлении ГИБДД не наблюдают роста обращений по опротестованию штрафов, несмотря на рост зафиксированных нарушений.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что после того, как водителя ошибочно оштрафовали из-за сбоя дорожной камеры, более ста средств фиксации нарушений были отключены.

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