Московские автомобилисты смогут обжаловать штраф онлайн

Москвичи, владеющие автомобилями, смогут обжаловать штраф за неоплаченную парковку не выходя из дома в режиме онлайн.

Специальный сервис появился на официальном сайте мэра Москвы, где также можно ознакомиться с инструкцией оплаты.

Для того, чтобы составить электронное обращение, автомобилистам необходимо указать номер постановления и дату, когда оно было вынесено. Также на портале представлен список причин, которые владелец авто может указать в своём заявлении.

В настоящий момент размер штрафа за неоплаченную парковку составляет 2,5 тысячи рублей. Обжаловать штраф можно в течение 10 дней с момента получения уведомления.

Отметим, что раньше обжаловать штраф за неоплаченную парковку можно было только приехав в центр «Московский транспорт» на Старой Басманной улице в Басманном районе Центрального округа Москвы.