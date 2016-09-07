Авто
Источник: Сайт мэра Москвы
13:11, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Московские автомобилисты смогут обжаловать штраф онлайн

Москвичи, владеющие автомобилями, смогут обжаловать штраф за неоплаченную парковку не выходя из дома в режиме онлайн.

Специальный сервис появился на официальном сайте мэра Москвы, где также можно ознакомиться с инструкцией оплаты.

Для того, чтобы составить электронное обращение, автомобилистам необходимо указать номер постановления и дату, когда оно было вынесено. Также на портале представлен список причин, которые владелец авто может указать в своём заявлении.

В настоящий момент размер штрафа за неоплаченную парковку составляет 2,5 тысячи рублей. Обжаловать штраф можно в течение 10 дней с момента получения уведомления.

Отметим, что раньше обжаловать штраф за неоплаченную парковку можно было только приехав в центр «Московский транспорт» на Старой Басманной улице в Басманном районе Центрального округа Москвы.

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