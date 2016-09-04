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Источник: «Собеседник» №32-2016
16:55, 04 Сентября 2016 Версия для печати

Александр Пикуленко: Единственная страна, где справедливость неслучайна

В Китае за ДТП в пьяном виде виновника ставят к стенке, а за превышение нуля промилле сажают в настоящую тюрьму на полгода
В Китае за ДТП в пьяном виде виновника ставят к стенке, а за превышение нуля промилле сажают в настоящую тюрьму на полгода
Фото: Global Look Press

Колумнист Sobesednik.ru Александр Пикуленко – о суровости правил дорожного движения в Китае.

Психологи отмечают, что большинство людей, выбирающих автомобиль, заранее знают, какие именно параметры будущей машины они хотят. Они довольно точно представляют себе потребительские свойства, технические характеристики и комплектацию. Но стоит им оказаться перед реальным выбором в автосалоне, как четкие требования пропадают, и в результате человек уезжает на другом автомобиле. Особенно этому подвержены женщины.

***

В мечтах каждого водителя рисуется несбыточная ситуация, когда тебя обидели – и тут же из ниоткуда возникает полицейский, наказывающий плохого водителя. Единственная страна, где справедливость не только не носит случайный характер, но и является функцией государства – это Китай. Как известно, там за ДТП в пьяном виде виновника ставят к стенке, а за превышение нуля промилле сажают в настоящую тюрьму на полгода. Но это возмездие государства за серьезные нарушения.

Александр Пикуленко
Александр Пикуленко
Фото: архив редакции

А есть еще обычная, общечеловеческая справедливость, исполняемая полицией в отношении даже мелких недотеп. Так, например, в Шэньчжэне полиция, отловив недотепу, едущего с ослепляющим дальним светом, сажает его перед полицейской машиной и врубает в лицо мощный прожектор минут на пять.

***

Немецкие дороги ранее не имели лимита скорости и были бесплатны. Немцы считают, что ехать по стране они имеют право без ограничений лишь в пределах здравого смысла. Но с января этого года один из устоев все же пошатнулся и проезд по немецким автобанам стал платным. Правда, не для немцев, а исключительно для иностранцев. Цена – 100 евро в год.

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В 1898 году в Париже открылся первый в истории автомобильный салон, а уже через 10 лет можно было по пальцам пересчитать страны Европы, где не прошла подобная выставка. Проводить автомобильные смотрины стало хорошим тоном. В Америке же автомобили выставлялись почти в каждом крупном городе. Постепенно в мире сложилась система автосалонов разного уровня со своей иерархией. Наиболее престижными в начале прошлого века были автосалоны в Париже, Берлине и Лондоне. Они слыли законодателями моды. Там выставляли новинки, а специалисты имели шанс проанализировать тенденции в развитии конструкции и посмотреть, как у других идут дела.

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