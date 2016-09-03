Хмуриться не надо, если снова "Лада". Чем запомнится Московский автосалон-2016

Смотреть буквально не на что: одни «Лады» да «китайцы»

Московский международный автосалон стал ближе к народу, узнал Sobesednik.ru.

Многие успели побывать в первые дни и... скажем прямо – разочаровались.

– Смотреть буквально не на что: одни «Лады» да «китайцы». Обычно можно целый день любоваться авто и на промодевушек, а тут мне хватило двух часов, чтобы обойти всю скромную выставку, – поделился со мной один посетитель.

И правда, по сравнению с предыдущими выставками приятных новинок оказалось не так и много. Впрочем, это было предсказуемо, и многие люксовые бренды, продажи которых в России не столь высоки, не хотят тратиться на площадку на московском автосалоне.

Зато непритязательный оте­чественный и китайские производители развернулись во всей красе.

Так, АВТОВАЗ проанонсировал новую модификацию недавно вышедшего Xray: высокий хетчбэк с агрегатом в 1,8 л и механикой. Более того, производители раскрыли главную интригу: полноприводный Xray Cross все-таки сделают. Только пока непонятно, когда. Кроме того, глава концерна Николя Мор пообещал, что уже в следующем году снизятся цены на Lada Granta.

Новыми концептами, которыми смог похвастаться АВТОВАЗ, стали Vesta SW Cross (с ценником под миллион она может стать самой дорогой «Ладой») и Xcode.

Среди «китайцев» находкой для большой семьи может стать 7-местный универсал Dongfeng – DFM 370. Главное, недорогой – в России он может стоить от 650 тыс. рублей.

Впрочем, несмотря на наличие бюджетных новинок, недовольство посетителей салона вполне понятно: все-таки на ММАС приходят не для того, чтобы присматривать авто, доступные кошельку, а для того, чтобы вблизи рассмотреть недоступные, но такие желанные люксовые тачки.