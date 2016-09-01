Равное расстояние между автомобилями поможет избежать пробок

Американские эксперты нашли эффективный способ борьбы с заторами на дорогах.

Согласно их теории, для ликвидации многокилометровых пробок на дорогах необходимо, чтобы каждый автомобилист двигался на одинаковом расстоянии между другими участниками движения, сообщает издание Popular Mechanics.

При этом специалисты отметили, что с практической точкой зрения реализация этого метода невозможна, потому что она подразумевает, что каждый участник дорожного движения должен знать об этом правиле. Но данный метод может быть полезен в случае с беспилотными транспортными средствами, в которых отсутствуют недостатки, связанные с человеческим фактором.