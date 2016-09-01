Новые правила сдачи на права в РФ позволят больше ошибаться

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на водительские права.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России, кардинальных изменений в новом административном регламенте, пришедшему на смену утвержденной в 2001 году методике, внесено немного.

Для того чтобы получить права категории «В» экзамен, нужно, как и раньше, сдать экзамен, состоящий из трех этапов: теории, вождения на площадке и в городе.

Новый регламент устанавливает время, сроки и порядок проведения экзамена. Как сообщил источник агентства, именно эти нововведения в ГИБДД считают ключевыми.

Так, согласно новой методике, определено конкретное время проведения всех процедур, включая нахождение в очереди не более 15 минут. Если это время будет превышено, то автоинспектор будет наказан. На сдачу экзамена отводится один час, регламентировано и время оказания всей услуги – вместе с сдачей экзаменов для получения прав на управление автомобилем потребуется не более 30 рабочих дней, на права для мотоцикла или мопеда – не более 15 дней.

Кроме того, изменился порядок приема теоретической части экзамена. Если кандидат в водители допускает одну или две ошибки при решении различных категорий экзаменационных задач, ему предоставляется возможность ответа на дополнительные вопросы – пять за каждую ошибку. По старым методикам, нужно было ответить минимум на 18 вопросов из 20, то есть с третьей ошибкой экзамен считался проваленным.