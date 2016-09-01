Автоэксперт Михаил Горбачев: Проверяют только фигурное вождение

Известный автоспортсмен уверен, что новый порядок сдачи экзаменов на права никак не поспособствует снижению числа ДТП.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что с 1 сентября в России вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Кардинальных изменений регламент не претерпел, однако были внесены коррективы в порядок проведения экзамена и сроки его сдачи. Так, на сдачу экзамена отводится один час, регламентировано и время оказания всей услуги – вместе со сдачей экзаменов для получения прав на управление автомобилем потребуется не более 30 рабочих дней.

Член Союза журналистов России, мастер спорта СССР по автогонкам, автоэксперт Михаил Горбачев объяснил Sobesednik.ru, как новые правила скажутся на автоинспекторах и потенциальных водителях, и рассказал, что действительно следует изменить в существующем регламенте.

Одну из основных проблем существующей в России системы получения водительских прав Горбачев видит в том, что у нас полностью отсутствует методика обучения самих автоинспекторов.

«Я думаю, что чем сложнее экзамен, тем лучше, с одной стороны – в том случае, если этот экзамен сдается на 100% честно. Но можно работать сколько угодно над изменениями правил сдачи, и я считаю это вторичным. А самое главное – это то, что нет методики обучения самих автоинструкторов. В данном случае это называется "мастер производственного обучения" – тот, кто учит вождению. Методики обучения этих мастеров нет, случайные люди туда могут попадать. И пока не будет набран хороший контингент в эти школы, обучения никакого не будет нормального. Так что здесь экзамен – это не первичное, он много не изменит», – считает автоэксперт.

По мнению Горбачева, Министерство образования и науки пыталось издать нечто вроде методического пособия для автоинструкторов, однако не справилось с этой задачей:

«Нет просто даже пособия для этих инструкторов. В Минобрнауки сделали что-то типа методического пособия, я не знаю, как они это назвали. Но там просто перечисление тем: там очень много в различных комбинациях тем, которые мастер производственного обучения должен тренировать на площадке и в городе с учеником. Но как это делать, не написано ни одного слова. Как только эти слова будут вразумительно появляться, что-то, может быть, будет улучшаться. Сейчас все зависит от того, насколько высок интеллектуальный уровень преподавателя. Есть преподаватели неплохие, но их очень мало и они неплохими стали по собственной инициативе, а не потому что их так научили. И вот это, я считаю, проблема в автошкольной теме. Все остальное – сколько платить за экзамен, сколько там упражнений по секундомеру или без – это второй вопрос, это ни на что не влияет особенно сильно. Насколько на коррупционную составляющую влияет, я не знаю, я в коррупции не эксперт.

Согласно новому регламенту, в практике на площадке добавились новые упражнения: раньше будущему водителю нужно было сдать три упражнения, теперь – пять. Как известно, большинство потенциальных автомобилист проваливают экзамен именно на практической стадии. Горбачев полагает, что в данной ситуации все основано на честности проведения экзамена и качестве обучения: «Давайте с другой точки зрения [посмотрим]. Если они проваливают, значит, их плохо научили. Значит, их надо учить лучше? Если бы их лучше научили, они бы не проваливали? Значит, они не готовы ездить на машине. То, что их заваливают, это, в принципе, правильно. А то, что с тем, кого завалили, нужно "смазать" ситуацию – это уже другой вопрос».

При этом спикер отметил несколько важных, на его взгляд, недостатков в существующих правилах, которые он лично хотел бы изменить: «Во-первых, должно быть каким-то образом четко прописано, что должно быть обучение на скоростной дороге, то есть на автомагистрали. В данный момент обучение на автомагистрали запрещено. Человек, получивший права, туда едет в первый раз в жизни и не знает, что это такое. А в первый раз он бы выехал с инструктором, который бы ему показал, что такое скорость и как меняется восприятие его действий. Ночная езда обязательно должна быть и должна быть методика по ночной езде: как это делается, как учить должен инструктор, что он должен говорить. Каждый говорит, что ему в голову взбредет, и очень часто на 90% не очень правильно. Должна преподаваться езда по загородному шоссе, где больше всего аварий случается со смертельным исходом. Каким образом эти навыки могут проверяться во время экзамена, я не знаю, но если они вдруг начнут как-то проверяться, то это будет очень хорошо».

В заключении эксперт отметил, что новые поправки в регламенте сдачи экзаменов на права никак не скажется на снижение числа ДТП: «То, что на площадке – это фигурное вождение. Это очень полезно во время парковок, но к безопасности на дороге это не имеет никакого отношения. Никакого отношения к снижению количеств ДТП на дорогах этот новый порядок приема экзаменов не имеет».