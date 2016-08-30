Сергей Асланян: В основе штрафов – экономика, а не справедливость

Автоэксперт Сергей Асланян рассказал, откуда берутся штрафы за блик фар на обочине и тень, выехавшую за двойную сплошную.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что столичная полиция оштрафовала водителя автомобиля Nissan за то, что тот якобы выехал на обочину. В действительности камеры видеонаблюдения зафиксировали то, как блик от фар автомобиля попал на мокрый асфальт обочины на 55 км МКАД. Напомним, что похожий нелепый штраф был выписан 29 августа водителю машины Honda CR-V, тень от которой пересекла двойную сплошную в районе кольцевой автодороги. Впрочем, днем в понедельник в ГИБДД пообещали отменить это наказание.

Независимый автоэксперт, журналист Сергей Асланян несколько развеял недоумение, рассказав Sobesednik.ru о том, где кроются истинные причины таких странных штрафов. По мнению Асланяна, сложившаяся в нашей стране система фиксации нарушений ПДД должна была неизбежно привести к подобным казусам.

«Да, это у нас вчера как началось, так и сегодня, там уже много таких – то тень, то фары. Все к тому и шло, потому что техника никогда не будет безупречна. У нас раньше была целая процедура – она была прописана в Административном кодексе, в Законе о полиции, – о том, что у каждого нарушения должны быть выявлены причины и инспектор должен всегда разобраться, выявить и определить степень вины, исходя из условий, в которых было совершено то или иное правонарушение. Но это было в те времена, когда на водителей распространялась презумпция невиновности. А теперь у нас водители фактически лишены защиты Конституции – у нас водители выведены в отдельную автономную категорию людей, пораженную в своих гражданских правах, у нас презумпция невиновности на водителей не распространяется именно в части о фото- и видеофиксации правонарушений. Вот и все! Теперь никто не разбирается – просто ты получаешь приговор: ты виноват. Тень или нет – это абсолютно неважно. С точностью до наоборот: иди и доказывай, что ты не верблюд», – пояснил автоэксперт.

Журналист убежден в том, что инспекторы ГИБДД в России вообще не рассматривают нарушения, а просто рассылают водителям автоматические штрафы, и эта система безукоризненно работает по всей стране: «Система была выстроена изначально с умыслом для того, чтобы никто вообще не разбирался, потому что все-таки в основе этого лежит экономика, а не справедливость. Никого не волнует, нарушал или нет, как и в какой степени, волнует только одно: как человека приговорить к штрафу. Потому что в казну не поступает, а нужно, чтоб поступало. Если с каждым возиться, с каждым разбираться, получится огромный штат людей. А видеокамера автоматическая, она назначает виноватым любого, кто подвернулся, и неважно, как он подвернулся, неважно, с чем он подвернулся – просто по факту. Как было в свое время: "Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать", – сказал Волк, как вы помните, козленку».

Эксперт подчеркнул, что вся система фиксации правонарушений на российских дорогах, на его взгляд, не имеет никакого отношения к безопасности: «Именно перед тем, как в нашей стране появились комплексные [системы] фото- и видеофиксации, первый закон [был] о лишении водителей презумпции невиновности. Просто недопустима такая ситуация, и тем не менее ее допустили. А второе – комплексные фото- и видеофиксации отдали на муниципальный уровень. То есть теперь любая деревня, которая хочет подкормиться, может повесить себе камеру для того, чтобы получить деньги из бюджета. Это не имеет никакого отношения к безопасности, это не имеет никакого отношения к ситуации на дороге. Это имеет отношение только к экономике и только к общей нищете, когда деньги ниоткуда не возьмешь – нет налогов, нет бизнеса, ничего нет», – считает журналист.

Сергей Асланян уверен в том, что общество никак не отреагирует на подобные новости и несчастные водители продолжат выплачивать государству штрафы за то, чего они не совершали: «Все поиронизируют, максимум в фейсбуке будет несколько каких-нибудь демотиваторов прикольных – и все».