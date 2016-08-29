Авто
Источник: Drive2.ru
09:22, 29 Августа 2016 Версия для печати

Тень от автомобиля москвича в ГИБДД приняли за нарушение ПДД

Москвич пожаловался в полицию на штраф за пересечение сплошной полосы тенью его автомобиля.

На интернет-портале Drive2.ru житель Москвы рассказал о том, что его оштрафовали за пересечение сплошной полосы движения тенью его машины. «Нарушение» зафиксировали камеры дорожного наблюдения 25 августа на пересечении Липецкой улицы в районе Бирюлево Восточное ЮАО Москвы и МКАД.

Москвич отметил, что уже написал в ГИБДД Москвы жалобу, но пока официального ответа от полиции не дождался. Как утверждает оштрафованный, никаких правил дорожного движения он не нарушал.

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