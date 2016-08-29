Авто
12:08, 29 Августа 2016 Версия для печати

Наказанного за тень москвича простили, признав жертвой системы

В ГИБДД по Москве заявили, что водителю, оштрафованному за тень своей машины, не нужно будет выплачивать штраф.

Как уже писал Sobesednik.ru, водителя Honda CR-V оштрафовали за то, что тень его машины пересекла сплошную линию в районе Липецкой улицы и МКАД. Водитель пожаловался в ГИБДД.

Дежурная управления ГИБДД по Москве Елена Володина сообщила радиостанции «Говорит Москва», что владелец Honda CR-V стал жертвой системного сбоя: «Фиксация нарушения ПДД тенью стала возможна в связи со сбоем работы комплекса видеофиксации. Постановление в отношении автовладельца будет отменено».

Между тем источник Life в ГИБДД Москвы заявил, что штраф водителю отменят, поскольку любые технические ошибки трактуются в пользу водителя. По его словам, видеокамера могла дать сбой из-за того, что на её поверхности осели грязь и сажа.

«Искусственное зрение так настроено, что вообще не воспринимает любые градиенты тени. Вполне возможно, что нарушение всё же имело место несколькими секундами ранее, но, по всей видимости, произошёл "лаг" фиксации, и камера "взяла" автомобиль, уже двигающийся в своей полосе. Если причина была реально в тени, то с этой камеры в солнечные дни поступали бы тысячи отчётов о нарушении», — заявил источник Life.

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