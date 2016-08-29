Автоюрист о штрафе за тень: Если инспектора ошибаются, то камера – и подавно

«Если есть человеческий фактор и те же инспекторы могут ошибаться, то камера — и подавно...»

Как опротестовать ошибочные штрафы ГИБДД, подобные нашумевшему штрафу за тень от машины, узнал у юриста Sobesednik.ru.

Жителю Москвы пришел штраф за то, что тот пересек сплошную линию дорожной разметки... тенью своего авто. Судя по фотографии с дорожной камеры, которую и прислали автовладельцу, это «злостное нарушение» произошло в четверг, 25 августа, на Липецкой улице. На фото Hondа CR-V едет по крайнему правому ряду в полуметре от сплошной линии дорожной разметки. Тень, падающая от машины примерно на метр, попадает на разметку и на соседнюю полосу. Эту-то тень и посчитала камера за нарушение, выписав ни о чем не подозревающему водителю штраф.

Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал Sobesednik.ru, по чьей вине автовладельцу пришел такой штраф и как его можно обжаловать:

— Такие досадные ошибки на самом деле происходят нечасто. Самая курьезная, на мой взгляд, произошла в Татарстане, где водитель получил штраф за нарушение, хотя в этот момент машина находилась на эвакуаторе. Тогда, равно как и сейчас, ГИБДД отменила штраф. Мы должны понимать: если есть человеческий фактор и те же инспекторы могут ошибаться, то камера — и подавно. Хорошо, что этот случай произошел — вероятно, теперь камеру отрегулируют или починят, — говорит Славнов.

Дмитрий Славнов Фото: Стоп-кадр YouTube

— В конце концов, хорошо, что в подобных случаях легко доказать абсурдность штрафа: автовладельцу нужно лишь обратиться в местное отделение ГИБДД или, еще проще, подать заявление на обжалование штрафа на официальном сайте Госавтоинспекции в сервис приема обращений, на сайте ГКУ АМПП. В случае, если вы находитесь в Москве, также можно оставить обращение на сайте ЦОДД. По закону срок рассмотрения жалобы — 15 суток, однако в подобных случаях, как мы видим, вопрос решается достаточно быстро, — заключает юрист.