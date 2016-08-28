Александр Пикуленко: Где самое безопасное место в автомобиле

Колумнист Sobesednik.ru Александр Пикуленко – о наиболее безопасном расположении в салоне авто.

Советский чиновник на черной «Волге» всегда сидел сзади справа и потому что его тело было больше некуда пристроить, и потому что спереди несолидно и там ездят курьеры, и самое главное – потому, что по статистике ГАИ это самое безопасное место. Но в действительности самое безопасное место сзади посередине. Правда, до сих пор у любого представительского седана тут торчит подлокотник, а в прежние годы здесь все равно было что-нибудь неудобное и нелогичное. Лишь совсем в давние времена, когда из Америки по миру ходила мода на диваны и сиденья были сплошными, без раздельных спинок, а до ремней безопасности еще не додумались, у людей была возможность безопасно отсесть вглубь салона, а иногда еще и загородиться чужими телами по бокам. У нас этот период относительной безопасности закончился вместе с 21-й «Волгой». И хотя скорости были не те, машины гнули из сурового железа и весили они заметно больше, поэтому и салон пробивали всерьез, убивая уютно устроившихся в уголке возле окошечка. На сегодня исследования, статистика ДТП и опыт выживших констатируют: самое безопасное место в современном автомобиле – это среднее сзади. Оно на 16% безопаснее любого иного места. Но чтобы оно сработало, необходимо пристегнуться.

Александр Пикуленко Фото: архив редакции

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В Америке техосмотр автомобилей – большая редкость, существующая в нескольких штатах. Основная часть водителей страны про техосмотр не слышала, и хотя за техническим состоянием автомобиля полиция не присматривает, оставив эту функцию страховым компаниям, она ведет статистику ДТП, случившихся по причине поломок. По официальным данным, в США из-за технических неисправностей автомобилей происходит 7% ДТП. У нас же за техосмотр никто не отвечает, статистика ДТП по причинам технических неисправностей скрыта, а полиция пишет в документах: «Водитель не справился с управлением».

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Конструкции двигателей и шасси изменились до неузнаваемости за последние сто лет, однако постоянным компонентом автомобиля остается свеча. Ее конструкция и 18-миллиметровая резьба были стандартизованы Дионом-Бутоном в конце 90-х годов XIX века. Сегодня такие 18-миллиметровые свечи в ходу, хотя, конечно, человечество позволяет себе и 14-, и даже 10-миллиметровые свечи тоже.