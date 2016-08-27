То яма, то канава. А заплатит кто?

И попробуй докажи, что этой ямы быть не должно

Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал Sobesednik.ru, в каких случаях и с кого требовать деньги за поврежденное авто.

Упавшее дерево, вылетевший из впереди едущего грузовика кирпич, ямы на дорогах – эти и другие неприятности могут серьезно навредить вашему авто и сильно ударить по кошельку.

А штормовое предупреждение было?

Летние грозы и ливни порой доставляют немало неприятностей автомобилистам: от падения дерева или рекламного щита на машину не застрахован никто. Хотя на самом деле многие водители часто сами виноваты – ставят авто в небезопасном месте.

В принципе получить компенсацию за поврежденное авто вполне реально. Например, если накануне не было объявлено штормовое предупреждение, но случилась гроза и на вашу машину упало дерево (или рекламный билборд и т.п.), то вы смело можете обращаться с досудебной претензией. В случае упавшего дерева во дворе или на улице обращаться следует к управляющей компании. Если рухнул рекламный щит – то к компании, которой принадлежит этот щит, а также в управу района или администрацию города.

Дмитрий Славнов Фото: Стоп-кадр YouTube

Прежде чем бежать с претензией, необходимо (не убирая дерево) вызвать участкового, который должен зафиксировать факт случившегося и выдать вам справку. Кстати, она пригодится и тем водителям, у кого оформлено КАСКО. Кроме того, необходимо сделать фото-видео с места происшествия и – в идеале – найти свидетелей.

Но, прежде чем предъявить управляющей компании счет, вам придется заглянуть еще и к независимому автоэксперту, который оценит причиненный вашему авто ущерб.

Если коммунальщики не захотят выплачивать вам компенсацию, они должны представить отказ в письменном виде, и дальше вам придется решать этот вопрос уже через суд.

Но если накануне штормовое предупреждение все же было, а вы оставили авто прямо под деревом, и ветер его повалил, то пеняйте на себя. Вас же преду-предили, и парковаться надо было в безопасном месте.

Правда, можно попробовать доказать, что коммунальщики просто не уследили за деревом и оно было потенциально опасным (сухостой). Но дело может иметь успех только в том случае, если на это самое «небезопасное» дерево в управляющую компанию уже поступала хотя бы одна жалоба.

Чья яма?

Около 90% федеральных дорог нашей необъятной родины не соответствует стандартам – по безопасности и качеству. Этот печальный факт признал Минтранс. Попасть колесом в какую-нибудь застарелую и весьма глубокую яму проще простого.

Нелишним будет сразу зафиксировать размеры (длину, ширину и глубину) ямы Фото: Global Look Press

В этом случае вам необходимо: вызвать инспектора ГИБДД, который составит акт и выдаст справку, сфотографировать несчастное колесо, попавшее в «дорожный капкан», и приложить запись с видеорегистратора. Так же как и в случае с деревом, обязательно нужно будет оценить размер ущерба у независимого эксперта, а потом обращаться к тем организациям, в чьем ведении находится дорога. Например, если дорога федеральная – обращаться следует в Росавтодор, если областная или муниципальная – в региональные ведомства. В любом случае советуем позвонить на горячую линию Росавтодора – там подскажут, куда обратиться и как лучше составить претензию. Если выяснится, что Росавтодор обслуживание этого участка дороги передал подрядчикам, то писать «досудебку» вам придется на имя гендиректора компании-подрядчика.

Кстати, нелишним будет сразу зафиксировать размеры (длину, ширину и глубину) ямы. В соответствии с ГОСТ Р 50597–93 если яма не превышает 15 см по длине, 60 см по ширине и 5 см по глубине, то это и не яма вовсе. И компенсацию вам за попадание в нее не получить. А если больше – можно попытаться. Дело это долгое, но некоторым удается.

К тому же такая яма должна быть отмечена соответствующими дорожными знаками или заграждениями с сигнальными огнями. Так что, если яма глубже обозначенных ГОСТом размеров, а знаков нет, у вас появляется повод для получения компенсации.

Еще один нюанс. Если на дороге из-под колес едущего впереди или сбоку авто вылетел камень и повредил вашу машину (например разбито лобовое стекло), также можно обращаться с претензией к коммунальным службам, обслуживающим данный участок, поскольку никаких посторонних предметов на дороге быть не должно. Исключение – строящиеся магистрали.

Осторожно: открытый люк!

Случаи, когда водитель попадает колесом в открытый люк или ливневку, нечасты. Но все же бывают. Отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более чем на 2 см не допускается, а сломанные крышки и решетки должны быть ограждены и обозначены соответствующими дорожными знаками.

Случаи, когда водитель попадает колесом в открытый люк или ливневку, нечасты. Но все же бывают Фото: Global Look Press

Так что же делать, если такое произошло? Для начала нужно всеми возможными способами зафиксировать случившееся: вызвать сотрудника ГИБДД, который оформит протокол и выдаст справку, сфотографировать или заснять на видео пострадавшую машину... Желательно найти свидетелей этого происшествия.

Затем оценить стоимость ущерба и обращаться в соответствующие службы. К примеру, в Москве это Мосводоканал (в случае с люком) или Мосводосток (в случае с ливневкой).

«Подарок» от впереди едущего

Совсем другая история, когда перед вами едет автомобиль, из кузова которого вылетает гравий, падают кирпичи, другие строительные материалы и т.д.

Если ваше авто получило повреждение, то водитель, по чьей (пусть косвенной) вине это произошло, должен компенсировать ущерб.

Однако в случае, если вам не удалось договориться на месте, придется решать вопрос через суд. При таком раскладе нужно также собирать доказательства. Но лучше всего, если у вас сохранится запись с видеорегистратора, поскольку в данном случае суд не будет учитывать наличие свидетелей, посчитав их заинтересованными лицами.