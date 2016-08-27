Экспозиция на фоне кризиса. Чем порадовал и расстроил автосалон в Москве

Игорь Моржаретто поделился с Sobesednik.ru своими впечатлениями от Московского международного автомобильного салона.

На этой неделе в столичном «Крокусе» открылся Московский международный автомобильный салон. На этот раз на выставке, которая проходит раз в два года, «АвтоВАЗ» представил самую большую экспозицию за всю свою историю. Российская компания выставила 19 машин.

– На стенде Lada, кроме главного концепта Xcode, стоит ещё пять автомобилей, – рассказал Sobesednik.ru автоэксперт Игорь Моржаретто. – Например, ещё два концепта, которые являются универсалом и универсалом-кроссовером на базе Vesta. По словам руководителя «АвтоВАЗа» Николя Мора, эти автомобили пойдут в серию во второй половине 2017 года, так что сейчас они уже переводятся в статус конвеерных и, возможно, мы уже скоро увидим их доступными для тест-драйва.

Игорь Моржаретто Фото: Кадр YouTube

Напомним, западноевропейские и японские автопроизводители проигнорировали открывшийся Московский международный автосалон. В этих условиях больше возможностей показать себя появилось у тех, кто решил остаться – китайских брендов, Mercedes-Benz и Hyundai.

– Из иностранных марок большое место на выставке занимают китайские компании. А вот корейский Hyundai несколько расстроил. Несмотря на то, что у них в России широчайший модельный ряд, они показали только одну модель – Creta, – отметил эксперт.

В этот раз организаторы попытались компенсировать отсутствие новинок различными автомобильными акциями. В рамках Московского автосалона работают также две ретро-выставки, одна из которых называется «Моторы войны». Кроме того, перед выставочным комплексом проходят тест-драйвы, куда может записаться каждый желающий.

– Для тех людей, которые любят автомобили и хотят быть в теме последних тенденций, это может быть интересно, но не стоит рассчитывать увидеть там большое количество новинок. Надо понимать, что наш авторынок за эти последние два года сократился больше чем в два раза, что не могло не отразиться на экспозиции, – сказал Игорь Моржаретто.