Авто
Источник: РИА Новости
15:42, 26 Августа 2016 Версия для печати

BMW победительницы Олимпиады сняли с продажи из-за ажиотажа

Один из подаренных накануне победителям Олимпиады-2016 автомобилей BMW X6 выставили на продажу.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что победителями и призерам Олимпиады в Рио-де-Жанейро подарили по белому внедорожнику BMW X6.

На популярном сайте по продаже машин появилось объявление о прожаже подаренного участнику Олимпиады-2016 BMW X6. Как пишет РИА «Новости», на подаренных олимпийцам автомобилях вместо номеров значатся их имена.

«Машина выдана самим президентом России В.В. Путиным! За достижения на Олимпийских играх в Рио-2016, а точнее за олимпийское золото!!! Машина новая! xDrive 3,5 бензин, 306 л/с, комплектация luxury. Машина застрахована! Торг – строго у капота. В помощи продажи авто не нуждаюсь!!! Цена – 4,670 млн рублей», – сказано в объявлении (орфография и пунктуация сохранены – Sobesednik.ru).

Продавец автомобиля рассказал, что продает машину одна из победительниц сборной РФ по синхронному плаванию, однако имя назвать отказался.

Позднее объявление о продаже авто сняли с сайта из-за повышенного ажиотажа и огромного количества звонков. Как заявил продавец, внедорожником заинтересовались коллекционеры из Санкт-Петербурга.

читайте также:
Олимпийский чемпион: "Наградные" BMW и Audi не продаю и ценю как медаль
Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин рассказал, что для призеров Олимпиады автомобили – очень важный знак внимания. »

Также по теме
Олимпиада / Допинг
Красникова Диана

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Участница "Дома-2" пожаловалась на жестокую травлю дочери
15:07, 26 Августа 2016
Участница «Дом-2» Татьяна Африкантова рассказала Sobesednik.ru о травле дочери на проекте и опровергла уход Бородиной
»
У Берта Рейнольдса подозревают болезнь Паркинсона
14:55, 26 Августа 2016
Друзья легенды Голливуда актеры Берта Рейнольдса полагают, что он страдает от болезни Паркинсона
»
Риз Уизерспун готова к третьей части "Блондинки в законе"
14:49, 26 Августа 2016
Звезда Голливуда Риз Уизерспун серьезно рассматривает возможность снять еще один фильм из франшизы «Блондинка в законе»
»