BMW победительницы Олимпиады сняли с продажи из-за ажиотажа

Один из подаренных накануне победителям Олимпиады-2016 автомобилей BMW X6 выставили на продажу.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что победителями и призерам Олимпиады в Рио-де-Жанейро подарили по белому внедорожнику BMW X6.

На популярном сайте по продаже машин появилось объявление о прожаже подаренного участнику Олимпиады-2016 BMW X6. Как пишет РИА «Новости», на подаренных олимпийцам автомобилях вместо номеров значатся их имена.

«Машина выдана самим президентом России В.В. Путиным! За достижения на Олимпийских играх в Рио-2016, а точнее за олимпийское золото!!! Машина новая! xDrive 3,5 бензин, 306 л/с, комплектация luxury. Машина застрахована! Торг – строго у капота. В помощи продажи авто не нуждаюсь!!! Цена – 4,670 млн рублей», – сказано в объявлении (орфография и пунктуация сохранены – Sobesednik.ru).

Продавец автомобиля рассказал, что продает машину одна из победительниц сборной РФ по синхронному плаванию, однако имя назвать отказался.

Позднее объявление о продаже авто сняли с сайта из-за повышенного ажиотажа и огромного количества звонков. Как заявил продавец, внедорожником заинтересовались коллекционеры из Санкт-Петербурга.